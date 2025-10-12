Ministrul Sănătății anunță noi proiecte în cadrul unui spital din județul Vaslui

Oficialul a lăudat unitatea medicală, dar și conduita personalului. Ministrul Sănătății a anunțat că va sprijini dezvoltarea spitalului.

„Deși spitalul are statut municipal, nivelul dotărilor, competenței și adresabilității îl recomandă ca pe un spital de rang județean. Este motivul pentru care voi susține cât de mult voi putea dezvoltarea acestei unități medicale”, a declarat Rogobete.

Rogobete a anunțat finanțarea a două noi proiecte: un Centru pentru tratarea și recuperarea pacienților cu accident vascular cerebral (AVC) – finanțat pentru achiziția unui angiograf, dar și un Centru pentru terapia durerii, în cadrul Ambulatoriului, care va aduce tratamente moderne pentru pacienții cu afecțiuni cronice.

Acesta a mai precizat și că Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad are o bază de imagistică medicală completă. Ministrul Sănătății a încurajat echipa de administrație a spitalului să se orienteze și spre oferirea de screening mamar.

Ambulatoriul de Specialitate din cadrul Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad are parte de o finanțare totală de 45 de milioane de lei, dintre care 13 milioane lei – fonduri nerambursabile,16 milioane lei – contribuția Primăriei Bârlad,16 milioane lei – dotări finanțate de Ministerul Sănătății (CT, RMN, RX).