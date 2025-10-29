Medie de 4 goluri pe meci în Cupa României. Rezultatele înregistrate marți

Iată rezultatele înregistrate marți:

În grupa A, CSM Slatina – CFR Cluj s-a terminat cu scorul de 0-4 (Korenica ’23, Badamosi ’35, Ad. Păun ’59, Chibsah ’75 – autogol).

Surpriza a venit însă în grupa C, unde Sporting Liești și Oțelul Galați au terminat la egalitate 3-3 (P. Voinea ’36, V. Costea ’51, Cl. Maftei ’90+3 / Ciobanu ‘5, P. Nuno ’60, Andrezinho ’64). În aceeași grup, Csikszereda Miercurea Ciuc și Sepsi OSK Sf. Gheorghe au încheiat meciul cu 0-0.

În grupa D, CS Dinamo – Dinamo 1948 s-a încheiat cu scorul 1-3 (Cocoș ’72 / Caragea ‘9, ’18, Musi ’90).

Miercuri și joi sunt programate celelalte partide din această fază a competiției:

Grupa A

Miercuri, 29 octombrie, 15:00: Metaloglobus – FC Argeș

Joi, 30 octombrie, 21:00: CSC Dumbrăvița – Rapid

Grupa B

Miercuri, 29 octombrie, 18:30: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Miercuri, 29 octombrie, 21:00: Gloria Bistrița – FCSB

Joi, 30 octombrie, 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești

Grupa C

Miercuri, 29 octombrie, 15:00: Metalul Buzău – U Cluj

Grupa D

Joi, 30 octombrie, 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt

Joi, 30 octombrie, 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța.