Messi, nou record în MLS cu a patra „dublă” consecutivă pentru Inter Miami

Totodată, Messi a ajuns la 100 de goluri marcate din acțiune din afara careului, un record la nivel mondial potrivit statisticilor Opta.

Argentinianul a deschis scorul profitând de o greșeală a defensivei gazdelor, apoi a majorat avantajul cu un șut precis după o pasă a lui Sergio Busquets.

Messi a ajuns la 14 goluri în acest sezon, fiind al doilea în clasamentul golgheterilor MLS, cu două reușite mai puțin decât Sam Surridge (Nashville SC).

Messi’s 🐐 4th Straight Brace in MLS this Season – against the New England Revolution – July 9, 2025‼️

Messi 🐐 with Inter Miami in 2023-2025‼️

6️⃣5️⃣ Games ✅

7️⃣8️⃣ Goal Contributions ✅

5️⃣4️⃣ Goals ⚽️✅

3️⃣5️⃣ MLS Goals ⚽️✅

1️⃣0️⃣ Leagues Cup Goals ⚽️✅

7️⃣ CONCACAF Champions Cup… pic.twitter.com/iIh15T5rQL

