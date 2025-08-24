Amalia Lică a cucerit medalia de argint la măciuci la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică 2025

În finala desfășurată duminică, Amalia Lică a reușit un exercițiu de mare dificultate și a obținut 29,000 puncte, clasându-se pe locul doi. Medalia de aur i-a revenit germancei Darja Varfolomeev, campioana olimpică en-titre, cu 31,700 puncte, iar bronzul a fost câștigat de bulgăroaica Stiliana Nikolova, cu 28,800 puncte.

Această medalie reprezintă un moment unic pentru sportul românesc, deoarece România nu mai cucerise o medalie la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică din 1992, atunci când Irina Deleanu a obținut bronzul la coardă la Bruxelles.

O performanță istorică pentru România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică 2025

Succesul Amaliei Lică vine ca rezultat al muncii intense depuse alături de antrenoarea sa, Adriana Mitroi, și de întreaga echipă a României. Alături de ea, în competiție au luptat și Andreea Verdeș și Cătălina Radu, sprijinite de staff-ul tehnic format din Diana Valeanu, Marinela Jipa și Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Pe pagina oficială a federației, mesajul transmis după această reușită a fost unul plin de emoție: „Rio 2025 a fost scena unde România și-a strigat numele cu forță. Și abia e începutul!”.

Amalia Lică scrie istorie pentru gimnastica ritmică românească

Prin această performanță, Amalia Lică se alătură legendelor gimnasticii ritmice românești și confirmă potențialul uriaș al noii generații. Medalia de argint de la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică 2025 nu este doar o victorie personală, ci și o dovadă că România revine cu pași siguri pe scena internațională.