FCSB – FC Argeș: Piteștenii produc surpriza și înving campioana cu 2-0 pe Arena Națională

Prima mare șansă a partidei a venit în minutul 18, când Cisotti a ratat pentru FCSB trimițând puțin pe lângă poartă. Până la pauză, ambele echipe au arătat prudență, iar fazele clare de poartă au lipsit, menținând scorul 0-0.

Meciul s-a schimbat în repriza secundă, când FC Argeș a deschis scorul în minutul 72 prin Bettaieb, după un contraatac rapid. FCSB a fost aproape de egalare în minutul 80, dar șutul lui Mamadou Thiam, aflat la debut, a fost respins de Briceag. Două minute mai târziu, Robert Moldoveanu a nimerit bara pentru piteșteni, iar finalul a adus confirmarea victoriei: în minutul 88, Mihai Popescu și-a trimis mingea în propria poartă, stabilind scorul final, 2-0 pentru FC Argeș.

După acest rezultat, FC Argeș acumulează 12 puncte și urcă pe locul 5 în Superligă, confirmând forma bună din debutul sezonului. De cealaltă parte, FCSB rămâne cu doar 7 puncte, coborând pe poziția a 12-a, ceea ce amplifică presiunea asupra antrenorului Elias Charalambous.