Iulia Curea, numită antrenor secund al naționalei de handbal feminin a României

Fostă internațională cu o carieră remarcabilă și, în prezent, antrenor secund al echipei CSM București, Iulia Curea se alătură staff-ului tehnic condus de Ovidiu Mihăilă, în perspectiva acțiunilor din EHF Euro Cup 2026 și a pregătirii pentru Campionatul Mondial din decembrie.

FRH notează, într-un comunicat, că Iulia Curea a fost una dintre cele mai apreciate extreme stânga din handbalul european, contribuind la performanțele obținute de România la competițiile internaționale majore.

„Este o onoare să revin alături de echipa națională, de această dată din postura de antrenor. Mă leagă multe amintiri și emoții de acest tricou, iar dorința mea este să contribui la formarea unei echipe unite, curajoase și demne de România”, a declarat Iulia Curea.

„Este o personalitate care și-a pus amprenta asupra handbalului românesc și care aduce un plus de echilibru, experiență și încredere în acest moment de reconstrucție a echipei naționale”, a spus Constantin Din, președintele FRH.

Echipa României se află în plină campanie EHF Euro Cup, urmând să dispute meciurile cu Norvegia și Polonia pe 15, respectiv 19 octombrie 2025.