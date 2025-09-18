Elias Charalambous, înainte de meciul cu Botoșani: „Suntem într-o situație dificilă”

„Suntem într-o situație dificilă. Iar la acest gen de echipă, dacă nu câştigi meciuri, nu poți să ieşi din această situație. Este greu, dar dacă vrei să fii la o echipă mare trebuie să şi suferi în anumite momente şi să găseşti puterea să continui şi să depăşeşti aceste situații”, a declarat tehnicianul cipriot.

„Acum încercăm să lucrăm mai mult la partea mentală cu jucătorii, pentru că este foarte important. Vrem să vorbim mai puțin şi să arătăm mai mult pe teren. Singurul lucru de care avem nevoie pentru a ieşi din această situație este victoria”, a mai spus antrenorul.

Charalambous a precizat că meciul cu Botoșani reprezintă o șansă importantă pentru ca echipa să-și revină: „Este o șansă bună să începem să câştigăm puncte. Când începi să câștigi, începi să prinzi încredere. Rezultatele şi încrederea, acestea ne lipsesc, pentru că sunt în teren aceiaşi jucători, acelaşi staff tehnic. Am demonstrat în ultimii ani ce putem face, aşa că situația o putem redresa doar prin obținerea de rezultate pozitive”.

Întrebat despre eventualitatea necalificării în play-off, Charalambous a spus: „Mie nu îmi e niciodată frică. Cuvântul acesta nu există în dicționarul meu. Da, îngrijorat sunt. Anul trecut am început la fel de slab, dar nu vreau să compar sezoanele. Acum trebuie să ne revenim şi să jucăm fotbalul pe care îl ştim. Campionatul este un maraton, nimeni nu poate renunța şi nici nu poate sărbători titlul acum”.

După 9 etape, FCSB se află doar pe locul 11 în clasamentul Superligii, cu 7 puncte, obținând o singură victorie.