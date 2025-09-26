Mihai Bursuc luptă pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul

Mihai Bursuc va lupta sâmbătă pentri medalia de bronz la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul Gwangju 2025.

Mihai Bursuc, numărul 5 mondial, va lupta pentru medalia de bronz în finala mică a probei destinate sportivilor cu deficiențe de vedere, categoria Visually Impaired (VI) 2/3, informează vineri Comitetul Național Paralimpic.

Meciul se va juca sâmbătă, Mihai Bursuc va concura împotriva lui Kim Sungmin din Coreea de Sud.

În calificări, românul s-a clasat pe locul 3 din 7, cu un scor total de 541 de puncte, în sferturile de finală l-a învins pe Sebastian Kollarek (Germania 🇩🇪) cu 6–2 la seturi, iar în semifinală a fost învins de Kathleen Meurrens (Belgia 🇧🇪), scor 2–6, dar continuă lupta pentru podium.

La 45 de ani, Mihai Bursuc a obținut în acest an medalia de bronz la Cupa Europeană de Tir cu Arcul Paralimpic – Roma 2025 și medalia de bronz la Bulgarian Visually Impaired Archery Open – Sofia 2025.