Mike Tyson şochează din nou: „Am ingerat de 53 de ori venin de broască”. Cum trăieşte broasca din deşertul Sonoran

Iron Mike nu încetează să uimească. De la tigrul bengalez de care a trebuit să se despartă în urmă cu doi ani, după ce fiara rănit o femeie (compensaţiile au fost de 250.000 de euro), până la broasca din deşertul Sonoran. Pe care nu o ţine acasă ca animal de companie, dar a cărui otravă o folosea fostul pugilist pentru a se droga şi care, conform celor spuse la o conferinţă la Miami, i-a schimbat viaţa.

„Am ingerat veninul acestei broaşte de 53 de ori - a declarat fostul campion mondial pentru New York Post. Dar nimic nu s-a apropiat de experienţa primei mele „călătorii”. Prima dată când am „murit”. Am făcut-o ca pe o provocare. Eram pe droguri grele precum cocaina, deci, de ce nu? Este o altă dimensiune. Cel mai dur adversar cu care m-am confruntat vreodată am fost eu. Aveam o stimă de sine scăzută. Pentru oamenii cu ego-uri mari se întâmplă des. Broasca râioasă dezbrăcă ego-ul”.

Broasca petrece 7 luni pe an trăind în subteran, dar veninul său poate fi folosit pentru efecte psihedelice.

Potrivit New York Post, Tyson are un incubator de broaşte din deşertul Sonoran la ferma sa din California de Sud. Fostul campion mondial la categoria grea a spus că a descoperit ritualul tradiţional de vindecare în urmă cu patru ani. De atunci, a slăbit 45 de kg, a făcut pace cu familia şi a început din nou să boxeze.

„Oamenii văd cât de mult m-am schimbat. Mintea mea nu este suficient de sofisticată pentru a înţelege ce s-a întâmplat, dar viaţa mea s-a îmbunătăţit drastic. Tot scopul broaştei este să te facă să atingi potenţialul maxim. Privesc lumea altfel. Suntem cu toţii egali. Totul este iubire”, afirmă Tyson.