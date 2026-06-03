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Mircea Peța, cel mai bun voleibalist din ultimii doi ani din campionatul României, rămâne la Dinamo București

Campioana României la volei masculin, Dinamo București, a anunțat miercuri prelungirea colaborării cu Mircea Peța, desemnat cel mai bun jucător al ultimelor două sezoane încheiate cu titlul național pentru formația alb-roșie.
Mircea Peța, cel mai bun voleibalist din ultimii doi ani din campionatul României, rămâne la Dinamo București
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 iun. 2026, 10:03, Sport
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„Au trecut doi ani speciali pentru mine la Dinamo. Două titluri câștigate alături de sufletele frumoase care definesc acest club cu o istorie imensă. Mă bucur că mă voi lupta în continuare în alb-roșu pentru a simți, din nou, căldura și încurajările sălii Dinamo. Am o conexiune puternică cu fanii care sunt prezenți alături de noi, indiferent de scor”, a declarat Mircea Peța, potrivit unui comunicat al clubului.

Sportivul a evidențiat, de asemenea, implicarea suporterilor în activitatea clubului și și-a exprimat dorința de a contribui la noi succese în sezonul următor.

„Mulțumesc, Dinamo, că m-a ales și mulțumesc suporterilor pentru sprijinul pe care mi-l oferă. Alături de colegii mei, voi face totul pentru a oferi noi clipe de bucurie în sezonul următor”, a adăugat acesta.

În vârstă de 32 de ani, Mircea Peța evoluează pe postul de extremă. Înainte de a ajunge la Dinamo, în 2024, a jucat la Steaua, iar anterior a evoluat în Franța și Germania.

Dinamo a câștigat al 20-lea titlu național din palmares și al doilea consecutiv, luna trecută. Echipa din București a învins în finală, în meci decisiv, pe Arcada Galați.

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