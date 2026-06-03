Mircea Peța, cel mai bun voleibalist din ultimii doi ani din campionatul României, rămâne la Dinamo București

„Au trecut doi ani speciali pentru mine la Dinamo. Două titluri câștigate alături de sufletele frumoase care definesc acest club cu o istorie imensă. Mă bucur că mă voi lupta în continuare în alb-roșu pentru a simți, din nou, căldura și încurajările sălii Dinamo. Am o conexiune puternică cu fanii care sunt prezenți alături de noi, indiferent de scor”, a declarat Mircea Peța, potrivit unui comunicat al clubului.

Sportivul a evidențiat, de asemenea, implicarea suporterilor în activitatea clubului și și-a exprimat dorința de a contribui la noi succese în sezonul următor.

„Mulțumesc, Dinamo, că m-a ales și mulțumesc suporterilor pentru sprijinul pe care mi-l oferă. Alături de colegii mei, voi face totul pentru a oferi noi clipe de bucurie în sezonul următor”, a adăugat acesta.

În vârstă de 32 de ani, Mircea Peța evoluează pe postul de extremă. Înainte de a ajunge la Dinamo, în 2024, a jucat la Steaua, iar anterior a evoluat în Franța și Germania.

Dinamo a câștigat al 20-lea titlu național din palmares și al doilea consecutiv, luna trecută. Echipa din București a învins în finală, în meci decisiv, pe Arcada Galați.