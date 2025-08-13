Mondo Duplantis, desemnat primul „ambasador” al World Athletics Ultimate Championship

Noul rol îl va implica pe Duplantis – care marţi a stabilit un nou record mondial de 6,29 m la Budapesta – alături de un număr select de colaboratori care îşi urmează pasiunile culturale în afara atletismului, în muzică, modă, artă sau media, promovând astfel acest campionat global care încheie sezonul.

World Athletics Ultimate Championship este o competiţie globală revoluţionară, unde cei mai bine clasaţi atleţi de pe planetă se confruntă direct pentru a stabili cine este cu adevărat cel mai bun. Evenimentul va avea loc la fiecare doi ani, oferind o concluzie spectaculoasă sezonului de vară în anii fără Campionate Mondiale de Atletism.

Campionii mondiali, olimpici, câştigătorii Wanda Diamond League şi cei mai buni atleţi ai anului se vor înfrunta pe parcursul a trei sesiuni intense între 11 şi 13 septembrie 2026, la prima ediţie a competiţiei respective, programată în capitala Ungariei – Budapesta.

Douăzeci şi şase de sportivi s-au calificat automat ca actuali campioni olimpici individuali, iar Duplantis se află printre ei. Superstarul suedez la săritura cu prăjina a câştigat a doua sa medalie olimpică de aur consecutivă la Paris, realizând a noua performanţă mondială din cele 13 recorduri stabilite până acum, cu o săritură de 6,25 m.

La doar 25 de ani, Duplantis a câştigat toate titlurile globale la categoria masculină de săritura cu prăjina, inclusiv trei titluri mondiale indoor şi două outdoor, cel mai recent obţinut tot la Budapesta.

„Este o onoare să fiu desemnat primul promotor oficial pentru noul World Athletics Ultimate Championship”, a declarat Duplantis, în comunicatul forului mondial. „Căutăm mereu modalităţi noi de a pune atletismul în lumina reflectoarelor, iar acest campionat va ‘aprinde’ Budapesta. Am amintiri minunate de la câştigarea aurului mondial acum doi ani şi ţin minte atmosfera incredibilă din stadion. Ar fi un vis să dobor recordul mondial în faţa unei mulţimi pline anul viitor. Acest eveniment va pune sportul nostru în valoare ca niciodată şi abia aştept să fac parte din el”.

Preşedintele World Athletics, Sebastian Coe, a adăugat: „Mondo este una dintre megastarurile sportului nostru – cunoscut pentru talentele sale remarcabile, atât pe teren, cât şi în afara lui. Fie că ne uimeşte cu săritura cu prăjina, fie că ne inspiră prin muzică, Mondo atrage toate privirile. Am creat acest eveniment de neratat pentru a asigura că fiecare sezon de atletism se încheie cu un campionat global major, cu adevărat semnificativ pentru sportivi, fani, mass-media. Miza este uriaşă – fiecare sesiune va fi plină de finale şi un premiu record va fi pus în joc”.