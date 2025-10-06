DP World pune România pe harta golfului de elită prin Romanian Open Championship, turneu cu premii de 120.000 de euro

Romanian Open Championship, reper în calendarul sportiv european

Romanian Open Championship s-a impus rapid ca un reper în calendarul sportiv regional și a intrat pe harta golfului profesionist european. Este primul eveniment profesionist din România care reunește jucători din DP World Tour, Legends Tour și Ladies European Tour alături de amatori români, într-un format „pro-am” – echipe mixte formate din profesioniști și amatori – competiția reunind premii în valoare de 120.000 €.

Nume importante prezente la Romanian Open Championship

Printre profesioniștii participanți s-a aflat și spaniola Nuria Iturrioz, locul 13 în clasamentul general al Ladies European Tour, câștigătoare recentă a turneului PIF Global Series Houston Championship din Texas. Din partea amatorilor au concurat personalități cunoscute din România, precum Victor Ponta, foștii tenismeni Florin Segărceanu și Marius Calugaru, alături de creatori de conținut și influenceri precum Delia Necula și Ioana Stan.

Rezultate la categoriile PRO și AM

În cadrul competiției ROC’25, la categoria PRO, clasamentul a fost dominat de jucători de top: Joakim Haeggman a încheiat runda cu un scor excelent de -7, urmat de Alexandra Swayne și Nuria Iturrioz, ambele la -6.

La categoria AM, lupta pentru podium a fost una strânsă, însă echipele câștigătoare au demonstrat un joc solid și multă coeziune: Team SolvIT – scor total -53, formată din Nuria Iturrioz (PRO), Ionuț Artene, Daniel Grigoraș și Cristi Iliescu, Team Nagomi & Fit4You – scor -45, cu Kristyna Napoleaova (PRO), Delia Necula, Mircea Poiană și Mircea Brânzei și Team Napoleon Games & ROC – scor -44, alcătuită din Sarah Schober (PRO), Marius Călugăru, Andrei Ionescu și Gabriel Teodorescu.

Declarațiile organizatorilor

„DP World susține golful de mai bine de un deceniu și este extraordinar că putem extinde această tradiție și în România prin sponsorizarea Romanian Open Championship. Pe lângă faptul că sprijinim creșterea acestui sport și inspirăm noua generație de jucători, evenimentul plasează România pe scena internațională a golfului”, a declarat Marian Drăgoi, Director General DP World Constanța.

„Le mulțumesc partenerilor și sponsorilor care au făcut posibilă organizarea celei de-a doua ediții a Romanian Open Championship, un eveniment memorabil atât pentru jucători, cât și pentru întreaga comunitate de golf din România. Pentru noi, DP World înseamnă mult mai mult decât un partener – este parte din familia ROC, motorul și sufletul acestui turneu. Împreună construim o tradiție solidă și transformăm ROC într-un reper important pentru golf și mediul de business din regiune”, a declarat Cristina Petrovici, directorul turneului.

DP World sponsorizează competițiile de golf încă din 2009, iar din 2022 este sponsor-titlu al DP World Tour, care include 42 de turnee desfășurate în 26 de țări, oferind o platformă globală pentru golf. Prin acest parteneriat, compania își reafirmă angajamentul de a susține golf-ul ca sport care conectează comunități la nivel mondial.