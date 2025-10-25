MotoGP – Grand Prix-ul Malaysiei: Francesco Bagnaia, în pole position la Sepang

Italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a obținut pole position-ul pentru sprintul Marelui Premiu al Malaysiei, a 20-a etapă din sezonul 2025 al Campionatului Mondial MotoGP, după ce a dominat calificările de sâmbătă pe circuitul de la Sepang.

Bagnaia a fost mai rapid decât spaniolul Alex Márquez (Ducati-Gresini), clasat al doilea.

Italianul Franco Morbidelli (Ducati-VR46) va pleca de pe poziția a treia.

Campionul mondial Marc Márquez (Ducati), deja sigur de titlul din 2025, și fostul campion Jorge Martin (Aprilia), nu participă din cauza unor accidentări.

Cursa de sprint este programată la ora 10:00.