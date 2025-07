Oleksandr Usyk rămâne campion mondial la categoria grea după victoria cu Dubois

Ucraineanul e campionul absolut WBA, WBC, WBO și IBF după meciul cu pugilistul britanic, duelul având loc pe Wembley, la Londra, unde au asistat 90 de spectatori.

În runda cu numărul 5, Usyk a lansat o serie de directe și Dubois avea să fie numărat pentru prima dată, potrivit ProSport. S-a ridicat, dar o stângă în figură avea să încheie la scurt timp meciul.

Usyk, un colos de 1.91 metri și 102 kilograme, are 24 de victorii, dintre care 15 înainte de limită și zero înfrângeri.

„La 38 de ani e doar începutul! Sunt un tip tânăr, țineți minte acest lucru. Vreau să îi mulțumesc lui Iisus Hristos, Fecioarei Maria, echipei mele și vouă, oamenilor prezenți pe Wembley. E pentru oamenii mei această victorie. Acum vreau să mă odihnesc, nu știu ce urmează. Vreau acasă, la familia mea, la copii. Vreau o pauză. Peste 2-3 luni… să mă odihnesc. Apoi, poate e iar Tyson Fury! Poate Derek Chisora, poate Anthony Joshua, poate Parker. Dar chiar nu știu. Acum vreau acasă”, a pus marele campion.

Dubois, 1.96 metri și 110 kilograme, are 22 de victorii, dintre care 21 înainte de limită și trei înfrângeri.

„Trebuie să-l felicit, am dat tot ce am avut. Au fost unele lucruri pe care le-aș fi putut îmbunătăți, dar mă voi întoarce. Am fost într-o luptă, am încercat să câștig rundă cu rundă, dar asta e, voi reveni”, a declarat britanicul.

Dubois avea titlul IBF și era challenger în acest meci, iar Usyk susține că în curând s-ar putea retrage. Mai voia două lupte în ring, prima fiind cea de sâmbătă cu Dubois. E posibil să fie o mega luptă, cu Tyson Fury, uriașul care s-a retras după cele două eșecuri cu Usyk.

Fury a anunțat că ar putea avea un nou duel cu starul din Ucraina la 18 aprilie 2026, tot pe Wembley.

Usyk are acum patru centuri, dar trebuie să le apere cu câte un challenger din partea fiecărei federații. WBO ar vrea un meci cu Joseph Parker, dar Oleksandr ar dori un adversar cu o bursă mai mare. Ar putea fi detronat de WBO în acest caz, dar ar rămâne cu centurile WBA, WBC și IBF.

Oleksandr Usyk și Daniel Dubois au mai luptat în vara lui 2023. Și atunci a învins sportivul din Ucraina.