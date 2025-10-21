Olanda: Aproximativ 180 de suporteri ai echipei Napoli, reținuți în Eindhoven înainte de meciul cu PSV

Patru suporteri ai echipei PSV au fost, de asemenea, reținuți din același motiv în diferite zone ale orașului, unde echipa napolitană urma să înfrunte formația locală în al treilea meci din faza grupelor Ligii Campionilor.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale, nu au avut loc revolte sau bătăi, iar autoritățile au dorit să prevină eventualele incidente prin arestări preventive.

De asemenea, nu au fost semnalate ciocniri între suporterii celor două echipe.

Poliția olandeză a descris fanii Napoli ca fiind un „grup numeros” cu o „atmosferă specială”.

Ofițerii le-au cerut suporterilor să părăsească centrul orașului, însă cererile lor au fost ignorate. Fanii au fost apoi arestați pentru încălcarea regulamentelor municipale privind adunările publice și au fost transportați cu autobuzul la secția de poliție Mathildelaan, unde urmau să fie interogați.

Potrivit sursei citate, unii dintre cei arestați nu dețineau bilete pentru meciul din Liga Campionilor programat marți seară.

Primarul orașului Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, stabilise anterior o zonă de securitate cu risc ridicat în anticiparea partidei. Această măsură a permis poliției să efectueze percheziții preventive în centrul orașului și în alte locații considerate sensibile.