Jaqueline Cristian debutează cu victorie la Tokyo. În turul doi o va înfrunta pe a treia favorită

După un început de meci echilibrat, sportiva din România a reușit două break-uri decisive și a câștigat primul set cu 6-2. În manșa secundă, Cristian s-a desprins rapid la 5-1, însă nu a putut închide partida pe propriul serviciu. La 5-3, românca și-a fructificat a doua oportunitate și a încheiat meciul după o oră și 35 de minute de joc.

Jaqueline Cristian conduce acum cu 2-0 în duelurile directe cu Charaeva, după ce s-a impus și în prima întâlnire, în 2021, la St. Petersburg.

În turul al doilea al competiției de la Tokyo, jucătoarea din România o va înfrunta pe a treia favorită a turneului, Ekaterina Alexandrova, locul 10 WTA.

Pentru prezența în turul secund, Cristian și-a asigurat 60 de puncte în clasamentul mondial și un premiu în valoare totală de 15.700 dolari.