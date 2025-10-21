Gimnastele României concurează în calificări la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Lotul tricolor este format din Sabrina Maneca-Voinea (18 ani), Denisa Golgotă (23 de ani), Ella Oprea (18 ani) și Anamaria Mihăescu (16 ani). Ediția din acest an a competiției este una exclusiv individuală, fiind programate doar întreceri la individual compus și pe aparate.

În competiție participă 427 de sportivi din 75 de țări. România este reprezentată doar la feminin, la această ediție.

Gimnastele din România vor evolua marți în subdiviziunea a șasea, alături de echipele Australiei, Belgiei, Egiptului și Suediei.

România va începe concursul la bârnă, urmând apoi la sol, sărituri și paralelele. Denisa Golgotă și Anamaria Mihăescu vor concura la toate cele patru aparate, Sabrina Maneca-Voinea va intra la bârnă, sol și sărituri, iar Ella Oprea doar la paralele.

Sabrina Maneca-Voinea participă la a doua ediție mondială, după cea din 2023, unde a fost a patra la sol. Ea vine după succesul obținut luna trecută la Cupa Mondială de la Paris, unde a câștigat aurul la sol. Denisa Golgotă revine la Campionatele Mondiale după o pauză de cinci ani, în timp ce Ella Oprea și Anamaria Mihăescu se află la debutul lor la o competiție de acest nivel.

Primele 24 de gimnaste din calificări (maximum două per țară) vor accede în finala de la individual compus, programată joi, iar cele mai bune opt de la fiecare aparat vor concura în finalele de vineri și sâmbătă.

România nu a mai urcat pe podiumul mondial din 2015, când Larisa Iordache a cucerit argintul la individual compus, iar ultimul titlu mondial a fost obținut de Ana Porgras, în 2010, la bârnă, la Rotterdam.