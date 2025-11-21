Echipa României de gimnastică artistică a încheiat concursul cu un total de 136.530 puncte.

Alexia Blănaru a ocupat locul 12 și s-a calificat în finala de la individual compus, cu 51.465 puncte (Sărituri – 13.600, Paralele – 11.966, Bârnă – 13.333, Sol – 12.566), obținând calificări și în finalele pe aparate la sărituri și la bârnă.

Aniela Tudor, situată pe locul 23, a acumulat 48.831 puncte, calificându-se și ea în finala la individual compus, cu evoluții solide la Sărituri – 13.033, Paralele – 10.766, Bârnă – 12.966 și Sol – 12.066, asigurându-și calificarea în finala la sărituri.

Iris Iordache a încheiat concursul de calificare pe locul 25, cu 48.499 puncte (Sărituri – 12.600, Paralele – 10.766, Bârnă – 12.200, Sol – 12.933), și s-a calificat în finala la sol.

Finalele pe aparate se vor desfășura sâmbătă, începând cu ora 13:00, inclusiv finala la individual compus.

Aurul pe echipe a fost câștigat de Franța, prin Elena Colas, Maiana Prat și Lola Chassat, prima echipă feminină franceză care cucerește un titlu mondial la gimnastică artistică, cu 108.432 puncte.

Japonia a obținut medaliile de argint, cu 107.930 puncte, iar Statele Unite ale Americii s-au clasat pe locul 3, cu 106.230 puncte.

România a încheiat pe locul 5, după China (locul 4), dar înaintea Italiei, Marii Britanii și Ucrainei, dintr-un total de 30 de echipe participante.