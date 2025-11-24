Iris Iordache ocupă locul 6 la sol, iar Alexia Blănaru – locul 7 la bârnă, în finalele pe aparate de la Mondialele de gimnastică pentru junioare

În ultimele finale de la Mondialele de gimnastică la junioare, ediția a treia, sportivele tricolore au avut evoluții solide, într-un concurs dominat de reprezentantele Chinei, Japoniei și Statelor Unite ale Americii.
În finala de la bârnă, Alexia Blănaru a încheiat pe locul 7, cu nota totală de 12.733 (Dificultate – 5.200, Execuție – 7.533). Blănaru a adus singura medalie din palmaresul României la această ediție, duminică, la sărituri, ocupând locul al treilea.
Finala a fost câștigată de chinezoaica Xiang Yina (14.133), urmată de japoneza Minamino Yume (13.800) și americanca Caroline Moreau (13.600).
În finala de la sol, Iris Iordache a reprezentat România și a obținut locul 6, cu nota de 12.766 (D – 4.900, E – 7.866). Românca a fost la doar 4 zecimi de ultima treaptă a podiumului.
Finala a fost câștigată de japoneza Nishiyama Misa (13.533), urmată de franțuzoaicele Elena Colas (13.200) și Maiana Prat (13.166).