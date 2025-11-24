Iris Iordache ocupă locul 6 la sol, iar Alexia Blănaru – locul 7 la bârnă, în finalele pe aparate de la Mondialele de gimnastică pentru junioare

România a avut două gimnaste prezente în ultimele finale pe aparate de la Campionatele Mondiale de junioare, de la Manila, Filipine, luni, Iris Iordache ocupând locul 6 la sol, la doar patru zecimi de podium, în vreme ce Alexia Blănaru, medaliată cu bronz la sărituri, a ocupat locul 7 la bârnă.