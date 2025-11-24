Prima pagină » Sport » Iris Iordache ocupă locul 6 la sol, iar Alexia Blănaru – locul 7 la bârnă, în finalele pe aparate de la Mondialele de gimnastică pentru junioare

România a avut două gimnaste prezente în ultimele finale pe aparate de la Campionatele Mondiale de junioare, de la Manila, Filipine, luni, Iris Iordache ocupând locul 6 la sol, la doar patru zecimi de podium, în vreme ce Alexia Blănaru, medaliată cu bronz la sărituri, a ocupat locul 7 la bârnă.
Iris Iordache ocupă locul 6 la sol, iar Alexia Blănaru - locul 7 la bârnă, în finalele pe aparate de la Mondialele de gimnastică pentru junioare
sursă foto: Federația Română de Gimnastică
Petre Apostol
24 nov. 2025, 12:41, Sport

În ultimele finale de la Mondialele de gimnastică la junioare, ediția a treia, sportivele tricolore au avut evoluții solide, într-un concurs dominat de reprezentantele Chinei, Japoniei și Statelor Unite ale Americii.

În finala de la bârnă, Alexia Blănaru a încheiat pe locul 7, cu nota totală de 12.733 (Dificultate – 5.200, Execuție – 7.533). Blănaru a adus singura medalie din palmaresul României la această ediție, duminică, la sărituri, ocupând locul al treilea.

Finala a fost câștigată de chinezoaica Xiang Yina (14.133), urmată de japoneza Minamino Yume (13.800) și americanca Caroline Moreau (13.600).

În finala de la sol, Iris Iordache a reprezentat România și a obținut locul 6, cu nota de 12.766 (D – 4.900, E – 7.866). Românca a fost la doar 4 zecimi de ultima treaptă a podiumului.

Finala a fost câștigată de japoneza Nishiyama Misa (13.533), urmată de franțuzoaicele Elena Colas (13.200) și Maiana Prat (13.166).