Optimile turneului WTA 500 de la Seul: Sorana Cîrstea, eliminată de Iga Swiatek, locul 2 mondial

Poloneza, principala favorită a turneului, s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, la finalul unui meci care a durat o oră și 34 de minute.

Swiatek a dominat meciul la toate capitolele: a servit 4 ași, a câștigat 61% din punctele pe primul serviciu și 71% pe serviciul doi, în timp ce Cîrstea a câștigat doar 47% din punctele pe primul serviciu și 38% pe serviciul doi.

Poloneza o va întâlni, în sferturi, pe învingătoarea dintre cehoaica Barbora Kreijcikova (39 WTA) și britanica Emma Răducanu (cap de serie nr. 8, 33 WTA).