Pas greșit pentru Oțelul: doar 1-1 cu Csikszereda, după un meci în care au dominat jocul

Oțelul a deschis scorul în minutul 23, prin R. Brito, după o pasă decisivă oferită de M. Silva, și a intrat la vestiare cu avantaj minim.

Kukovec a egalat la șase minute după ce a intrat pe teren

Oaspeții au intervenit masiv la pauză. Niko Kukovec a fost trimis pe teren în locul lui Marko Eppel, iar A. Horvath și A. Ciobanu au fost, de asemenea, introduși de la începutul reprizei secunde.

Schimbările au produs rapid efectul urmărit. În minutul 52, la numai șase minute după intrarea pe teren, Kukovec a restabilit egalitatea, din pasa lui Albert Stahl.

Scorul nu s-a mai modificat până la final, în ciuda presiunii exercitate de gălățeni.

Oțelul a încheiat partida cu o posesie de 63%, față de 37% pentru Csikszereda, și cu un avantaj considerabil la numărul total de șuturi: 29-14. Gazdele au avut și 40 de atingeri în careul advers, în timp ce formația din Miercurea Ciuc a contabilizat numai 13.

Meci tensionat în repriza secundă

Ultima parte a întâlnirii a adus mai multe avertismente. Marcatorul golului oaspeților, Kukovec, a fost avertizat în minutul 58, iar D. Vukovic a primit două cartonașe galbene, în minutele 69 și 73, potrivit live-textului partidei.

Finalul a rămas tensionat, G. Christopoulos și E. Pap fiind și ei avertizați în minutul 89 pentru comportament nesportiv.

Partida de la Galați a fost arbitrată de Istvan Kovacs.

Pentru Oțelul, rezultatul reprezintă un pas greșit pe teren propriu, mai ales prin prisma diferenței dintre volumul ofensiv produs și rezultatul de pe tabelă. Csikszereda, în schimb, obține un punct după ce a fost condusă la pauză și după o repriză secundă în care a trebuit să reziste presiunii formației gălățene.