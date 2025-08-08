Prima pagină » Sport » Paula Badosa se retrage de la US Open

Paula Badosa se retrage de la US Open

Fosta jucătoare din top 10 mondial Paula Badosa s-a retras vineri de la US Open după ce s-a confruntat cu o accidentare la spate, scrie AP.
Paula Badosa se retrage de la US Open
Sursa foto: Mediafax Foto
Cosmin Pirv
08 aug. 2025, 22:52, Sport

Asociaţia Americană de Tenis a anunţat retragerea Paulei Badosa şi a declarat că Jil Teichmann o va înlocui în competiţie.

Badosa, în vârstă de 27 de ani, din Spania, a atins cea mai bună clasare din carieră, locul 2, în 2022, iar în prezent ocupă locul 12.

Ea a ajuns în semifinalele Australian Open în ianuarie anul acesta. Cea mai bună performanţă a sa la US Open a fost calificarea în sferturile de finală anul trecut.

Meciurile sunt programate să înceapă pe 24 august în turneul de simplu al ultimului turneu de Grand Slam al anului.