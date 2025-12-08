Situația lui Mohamed Salah la Liverpool. Arne Slot spune că „nu are nicio idee” dacă egipteanul a jucat ultimul meci

Incidentul a avut loc după remiza 3-3 cu Leeds, meci în care Salah nu a început ca titular pentru a treia oară în acest sezon, scrie Sky News.

Arne Slot, fără răspunsuri clare despre situația lui Mohamed Salah la Liverpool

Întrebat la conferința de presă de luni dacă Salah a jucat deja ultimul său meci pentru Liverpool, Arne Slot a declarat că „nu are nicio idee”, subliniind că în acest moment nu poate oferi un răspuns concret.

Tehnicianul olandez a precizat că, în ciuda tensiunilor, „întotdeauna există posibilitatea ca un jucător să revină”, dar a recunoscut că declarațiile lui Salah l-au luat prin surprindere.

Situația lui Mohamed Salah la Liverpool se complică după excluderea din lotul pentru Champions League

Conflictul a escaladat după ce Salah a fost lăsat în afara lotului pentru partida cu Inter Milano din Liga Campionilor, programată marți seară. Deși egipteanul nu va fi sancționat disciplinar, absența sa ridică semne serioase de întrebare legate de viitorul său pe Anfield.

Slot a transmis că decizia privind eventuala reincludere a atacantului în lotul pentru meciul cu Brighton, din Premier League, va fi luată după duelul cu Inter.

„Trebuie să aflu de ce a spus ceea ce a spus”, a insistat antrenorul, adăugând că motivele ar putea fi legate de timpul redus de joc.

Situația lui Mohamed Salah la Liverpool, influențată și de posibila plecare la AFCON și interesul din Arabia Saudită

Salah, care se pregătește să plece cu naționala Egiptului la Cupa Africii pe Națiuni pe 15 decembrie, este intens vehiculat în presa internațională ca posibil transfer în ianuarie spre Arabia Saudită. În paralel, Liverpool trece prin schimbări importante, după ce Arne Slot a preluat echipa anul trecut și a câștigat titlul în primul său sezon.

În ciuda tensiunilor actuale, tehnicianul susține că egipteanul are dreptul să simtă orice, însă „nu și dreptul de a împărtăși aceste lucruri cu presa”, motiv pentru care clubul trebuie să gestioneze cu atenție momentul.