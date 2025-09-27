Sfârșitul startului perfect / Liverpool pierde primul meci în Premier League cu Crystal Palace

Startul perfect al lui Liverpool în apărarea titlului din Premier League s-a încheiat sâmbătă, după ce echipa a fost învinsă în ultimele minute cu 1-2 de Crystal Palace, golul victoriei fiind marcat de Eddie Nketiah în minutul 90+7.

Federico Chiesa părea să fi salvat un punct pentru Liverpool cu golul său din minutul 87, însă Palace a reușit să întoarcă rezultatul în prelungiri.

Liverpool câștigase primele cinci meciuri de campionat, deși nu a impresionat în totalitate, iar echipa lui Arne Slot a fost din nou pusă în dificultate de Palace, care a învins-o anterior pe Liverpool și la loviturile de departajare pentru Community Shield.

Prin această victorie, Crystal Palace urcă pe locul doi în clasament, la doar trei puncte în spatele liderului.

Chelsea, din nou cu un om în minus și din nou învinsă

În altă partidă, Manchester City s-a impus categoric, 5-1, în fața lui Burnley, grație unei „duble” a lui Erling Haaland, care a urcat în vârful clasamentului golgheterilor, cu opt reușite.

Chelsea a pierdut și ea, 1-3, pe teren propriu cu Brighton, după ce Trevoh Chalobah a fost eliminat în minutul 53, fiind a doua etapă consecutivă în care echipa londoneză rămâne în inferioritate numerică.

Brighton a întors rezultatul prin golurile lui Danny Welbeck și Maxim De Cuyper.

Bournemouth a remizat 2-2 la Leeds cu un gol marcat în prelungiri.