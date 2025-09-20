Start perfect de campionat pentru Liverpool. Echipa a obținut a cincea victorie din cinci meciuri

Sâmbătă, Liverpool s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. Gazdele au condus cu 2-0 prin golurile înscrise de Ryan Gravenberch (minutul 10) și Hugo Ekitike (minutul 29).

Idrissa Gueye a marcat în minutul 58 pentru oaspeți, dar Liveropool a reușit să câștige partida.

Liverpool își propune să câștige al doilea titlu la rând ceea ce nu a mai reușit din anii 80.

Cele mai importante transferuri de vară ale lui Liverpool, Alexander Isak și Florian Wirtz, au intrat pe teren în repriza a doua.

Liverpool va rămâne pe primul loc în această etapă indiferent de rezultatele din celelalte partide.

Liverpool are 15 puncte din cinci partide, iar pe locul doi se află Arsenal Londra cu nouă puncte din patru partide.