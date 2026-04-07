Selecționerul care i-a „predat” lui Mircea Lucescu actuala generație de tricolori oferă în exclusivitate pentru ProSport prima reacție după anunțul trist legat de moartea marelui antrenor. Edi Iordănescu, omagiu cutremurător la dispariția lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu. unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre tehnicienii cu cea mai lungă și diversă carieră din Europa, a murit marți seara. Cu titluri câștigate în mai multe campionate și trofee europene în palmares, Lucescu a avut o influență majoră asupra dezvoltării fotbalului românesc și din Europa de Est.

Spitalul Universitar de Urgență București anunță oficial că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul lui Mircea Lucescu.

„Am învățat și încă mai avem de învățat din această moștenire vie ”

Mesajul emoționat a vorbește despre moștenirea vie pe care Mircea Lucescu a lăsat-o deja pentru atât de multe generații, printr-un veritabil exemplu cu adânci semnificații.

„Sunt realmente zguduit și cuprins de o tristețe fără margini, o zi în care cuvintele simt că nu-și mai au rostul… În fața unei personalități atât de ample și în fața unei clipe pe care atât de mulți am fi vrut să nu o trăim. Sau măcar să o trăim mult, mult mai târziu… Fotbalul românesc în care am crescut și pe care îl iubim cu toții nu poate fi imaginat, așa cum îl știm, fără Mircea Lucescu. Iar dacă de-acum, dintr-o zi de mare tristețe, omul nu se mai află printre noi, fiți siguri că jucătorul și antrenorul vor rămâne mereu prezenți și la fel de importanți, orice s-ar întâmpla! Prin modelul de luptător, vizionar, inovator, pedagog și câștigător pe care l-a fixat Mircea Lucescu. Prin amprenta constructivă lăsată pentru generații și generații de fotbaliști, antrenori, conducători și suporteri. Am învățat și încă mai avem de învățat din această moștenire vie. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Condoleanțe familiei…”, a transmis Edi Iordănescu, pentru ProSport.