Răzvan Lucescu a refuzat oferta unui club din Italia în 2012

Răzvan Lucescu (50 de ani) adună laurii după un sezon de excepţie cu PAOK Salonic pe plan intern, dar interesul echipelor importante din Europa nu este unul recent, venit pe fondul rezultatelor din 2018/2019. El se află în vizorul formaţiilor cu nume încă din 2012, când activa în Liga 1.

A fost ofertat de un club din Italia, dar mutarea a picat pentru că apucase, deja, să semneze cu El-Jaish. Directorul sportiv al echipei din Peninsulă a venit personal să îl urmărească la antrenamente. "N-a fost vorba de competivitate cu tatăl meu. Nu mi-am plănuit niciodată să fac un anumit lucru, apoi să merg la nivelul următor. Am şi dat exemplu felul în care mi-am ales echipele. Dacă stăi să te gândeşti, e o adevărată nebunie. Inclusiv Qatarul. Eu semnasem în Qatar şi am avut o ofertă din Italia de la un club important. A venit directorul sportiv aici, să discute cu mine, a venit o perioadă să vadă antrenamentele, a fost la antrenamente, a urmărit cum lucram.

Atât că timpul s-a scurs, nu ştiam că se va ajunge la o astfel de situaţie şi am fost obligat să semnez mai devreme în Qatar. Voiam neapărat să plec din ţară. De aia am şi semnat în Qatar. N-am niciun regret. Era cu o săptămână înaintea finalei Cupei României cu Dinamo, cu cinci zile înainte, ne-am văzut la prânz şi mi-a zis: ‘Vreau să-ţi spun că sunteţi doi antrenori pe listă, iar tu eşti al doilea. Sunt şanse 5% ca primul să ajungă la echipă, iar al doilea eşti tu’. Şi primul chiar n-a ajuns, dar le-am zis că n-are rost să mai discutăm. Am semnat deja şi nu pot să mai fac niciun pas" , a declarat Răzvan Lucescu pentru Telekom Sport.

Răzvan Lucescu a terminat sezonul 2018/2019 fără înfrângere în competiţia internă. PAOK Salonic a câştigat titlul, după o pauză de 34 de ani. Mai mult decât atât, a câştigat şi Cupa Greciei, reuşind astfel primul event din istoria clubului.

