Rezultatele zilei de joi, din runda a doua a grupelor Europa League

Joi au avut loc cele 24 de meciuri din runda a doua a grupelor Europa League. CFR Cluj, singura reprezentată a României din cupele europene, a pierdut la Glasgow, contra lui Celtic, scor 0-2, într-un meci din grupa E.

Rezultatele înregistrate joi, în runda a doua din grupele Europa League:

Grupa A: Dudelange - Qarabag 1-4 (Bernier 90 / Zoubir 11, Michel 30, Richard 37 penalti, Quintana 69)

Grupa A: Sevilla - APOEL 1-0 (Chicharito 17)



Grupa B: Lugano - Dinamo Kiev 0-0

Grupa B: Malmo - FC Copenhaga 1-1 (Rosenberg 55 / Nielsen 45+5 autogol)

Grupa C: Krasnodar - Getafe 1-2 (Ari 69 / Angel 36, 61)

Grupa C: Trabzonspor - FC Basel 2-2 (Parmak 26, Sosa 78 / Widmer 20, Okafor 80)

Grupa D: Rosenborg - PSV 1-4 (Adegbenro 70 / Rosario 14, Meling 38 autogol, Malen 41, 79)

Grupa D: Sporting - LASK Linz 2-1 (Phellype 58, Fernandes 63 / Raguz 16)

Grupa E: Celtic Glasgow - CFR Cluj 2-0 (Edouard 20, Elyounoussi 59)

Grupa E: Lazio - Rennes 2-1 (Milinkovic-Savic 63, Immobie 75 / Morel 55)

Grupa F: Arsenal - Standard Liege 4-0 (Martinelli 13, 16, Willock 22, Ceballos 57)

Grupa F: Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt 0-1 (N'Dicka 36)

Grupa G: Feyenoord - FC Porto 2-0 (Toornstra 49, Karsdorp 80)

Grupa G: Young Boys - Rangers 2-1 (Assale 50, Fassnacht 90+3 / Morelos 44)

Grupa H: ŢSKA Moscova - Espanyol 0-2 (Wu Lei 64, Campuzano 90+5)

Grupa H: Ferencvaros - Ludogoreţ 0-3 (Lukoki 1, Forster 40, 64)

Grupa I: Oleksandriya - Gent 1-1 (Sitalo 60 / Depoitre 6)

Grupa I: St. Etienne - Wolfsburg 1-1 (Kolodzejczak 13 / William 15)

Grupa J: Başakşehir - Monchengladbach 1-1 (Visca 55 / Herrmann 90+1)

Grupa J: Wolfsberger - AS Roma 1-1 (Liendl 51 / Spinazzola 27)

Grupa K: Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers 0-1 (Boly 90+3)

Grupa K: Braga - Slovan Bratislava 2-2 (Viana 31, Galeno 63 / Sporar 45+4, Viana 87 autogol)

Grupa L: Astana - Partizan Belgrad 1-2 (Sigurjonsson 85 / Sadiq 29, 73)

Grupa L: Alkmaar - Manchester United 0-0

Runda a treia din grupele Europa League este programată joi, 24 octombrie.

