Românca Andreea Piștea participă la tentativa de doborâre a unui record mondial în SUA

Andreea Piștea face parte din echipa internațională care încearcă în această săptămână să stabilească cea mai mare formație în cădere liberă din statul Illinois, SUA, un record care nu a mai fost atins de aproape două decenii.

Sportiva participă la Skydive Chicago la tentativele de doborâre a recordului pentru cea mai mare formație de parașutiști în cădere liberă realizată vreodată în statul Illinois.

Echipa, formată din 250 de persoane, ar putea obține cel mai important rezultat din ultimii 19 ani, după recordul absolut de 400 de parașutiști stabilit în 2006.

Salturile au loc cu sprijinul a 11 avioane: un Sherpa, două Casa, două Skyvan și șase Twin Otter și reunesc sportivi din 46 de țări.