Românca Ştefania Uță a luat aurul la Europenele U20 la 400 de metri garduri

Ștefania Uță a scris istorie la Campionatele Europene U20 de la Tempere, Finlanda, unde a cucerit medalia de aur în cursa de 400 de metri garduri.

Atleta tricoloră nu s-a mulțumit cu prima treaptă a podiumului și a obținut, pe deasupra, și un nou record al competiției la această categorie de vârstă, scrie ProSport.

Ștefania Uță a încheiat proba în 55,55 secunde, doborând cel mai bun timp, ce data de mai bine de două decenii.

Sportiva antrenată de Alina Gabriela Enescu și legitimată la CS Vâlcea 1924 s-a calificat în marea finală a probei de 400 m garduri, cu un timp de 57,39 secunde, după estonianca Hambidge, cea care a obținut 57,17 secunde.

„Incredibil! Ștefania Alexandra Uță este noua campioană europeană la 400 m garduri, U20! Recordul competiției 55.55 sec! Bravo Alina Gabriela Enescu! Ce performanță uriaṣă! ȘTEFANIA revine după un an de coṣmar și depășește chiar și performanță Ionelei Țârlea la această vârstă! Ce cursă! Ce fenomen!”, au scris pe pagina de Facebook cei de la CS Vâlcea 1924.

Ștefania a depășit-o pe franțuzoaica Tumba cu o sutime de secundă. Pe locul trei a terminat atleta din Letonia, Hambidge, cu timpul 56.71.