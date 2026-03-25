România debutează cu victorie în preliminariile Campionatului European de fotbal U19 2027

Echipa națională de fotbal U18 a României a început cu dreptul prima rundă a preliminariilor pentru Campionatul European U19 2027, învingând Andorra, miercuri, într-un meci disputat la Clinceni. Turneul final va avea loc în Cehia.
sursă foto: FRF
Petre Apostol
25 mart. 2026, 17:11, Sport

Selecționata României s-a impus cu scorul de 3-1. Golurile tricolorilor au fost înscrise de căpitanul Alexandru Bota (45), Mario David (63) și Hunor Batzula (81).

Pentru Andorra a punctat Manel Anglada (69).

Selecționerul Marin Ion a trimis pe teren următoarea formulă:

Răzvan Farcaș – Costyn Gheorghe, Fabio Bădărău, Christian Vechiu, Raul Avram (Matei Ceuca 45′) (Bogdan Ungureanu 52′) – Ștefan Amarandei (Hunor Batzula 45′), Ianis Podoleanu (Robert Drăghici 45′), Rareș Coman, Denis Țăroi – Andrei Roateș (Mario David 45′), Alexandru Bota (C).

România va disputa următoarele două meciuri tot pe teren propriu.

Sâmbătă, 28 martie, va întâlni Liechtenstein, la Tunari. Apoi, marți, 31 martie, se va confrunta cu Danemarca, la Clinceni.

Recomandarea video