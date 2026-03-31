Prima pagină » Sport » România remizează cu Danemarca și continuă drumul spre calificarea la Europeanul de fotbal U19

România remizează cu Danemarca și continuă drumul spre calificarea la Europeanul de fotbal U19

Reprezentativa de fotbal a României U18 a încheiat la egalitate, marți, scor 2-2, cu Danemarca, la Clinceni, rezultat care a asigurat câștigarea grupei din prima rundă a calificărilor pentru Campionatul European U19 2027 și promovarea în Liga A.
sursă foto: FRF
Petre Apostol
31 mart. 2026, 15:09, Sport

Selecționata României, pregătită de Ion Marin, avea nevoie de un rezultat de egalitate pentru a-și asigura primul loc în grupă, după victoriile clare din precedentele partide, 3-1 cu Andorra și 11-0 cu Liechtenstein.

Partida a început echilibrat, însă Danemarca a fost mai periculoasă în prima parte a jocului, având două bare.

România a deschis scorul în minutul 40 prin Fernando Pellegrini, care a reluat în plasă după o fază în care a mai ratat inițial.

Oaspeții au întors rapid rezultatul, marcând prin Pimpong (44) și Rutkjaer (45+2), însă finalul a aparținut tricolorilor.

În minutul 90, Andrei Roateș a înscris golul egalizator, stabilind scorul final și rezultatul care a adus calificarea României.

După acest rezultat, România își asigură promovarea în Liga A, urmând să evolueze în faza a doua a calificărilor pentru turneul final din 2027, unde vor fi repartizate în grupe mai puternice, alături de selecționate de top ale Europei.

Noua formulă de calificare la turneul final presupune trei runde preliminare pentru a accede la competiția finală, organizată în Republica Cehă.

