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România încheie pe locul al cincilea Campionatul Balcanic U18 de volei masculin de la Podgorica

Naționala masculină de volei a României U18 a ocupat locul al cincilea la Campionatul Balcanic de la Podgorica (Muntenegru), după ce a învins reprezentativa Greciei cu scorul de 3-0 în meciul de clasament disputat luni.
România încheie pe locul al cincilea Campionatul Balcanic U18 de volei masculin de la Podgorica
sursă foto: Federația Română de Volei
Petre Apostol
29 iun. 2026, 18:02, Sport
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Echipa U18 a României, antrenată de Răzvan Parpală și Alexandru Călin, s-a impus fără emoții, dominând partida de la un capăt la altul. Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-17, 25-21 pentru România.

Principalii realizatori ai selecționatei României au fost Matei Mihăilă și Mario Panait, fiecare cu câte 11 puncte, în timp ce Patrick Bălan a contribuit cu 10 puncte.

Selecționata tricoloră a încheiat pe locul 3 în faza grupelor, după Turcia și Muntenegru. În primul meci din faza locurilor 5-8, a învins echipa din Republica Moldova, scor 3-0, duminică.

Turneul din Muntenegru a reprezentat un test important pentru naționala de juniori înaintea Campionatului European U18, care se va desfășura în Italia, în perioada 7-18 iulie.

La competiția continentală, România va evolua în Grupa a II-a, alături de reprezentativele Țărilor de Jos, Franței, Bulgariei, Germaniei, Belgiei, Spaniei și Cehiei.

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