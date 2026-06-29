România încheie pe locul al cincilea Campionatul Balcanic U18 de volei masculin de la Podgorica

Echipa U18 a României, antrenată de Răzvan Parpală și Alexandru Călin, s-a impus fără emoții, dominând partida de la un capăt la altul. Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-17, 25-21 pentru România.

Principalii realizatori ai selecționatei României au fost Matei Mihăilă și Mario Panait, fiecare cu câte 11 puncte, în timp ce Patrick Bălan a contribuit cu 10 puncte.

Selecționata tricoloră a încheiat pe locul 3 în faza grupelor, după Turcia și Muntenegru. În primul meci din faza locurilor 5-8, a învins echipa din Republica Moldova, scor 3-0, duminică.

Turneul din Muntenegru a reprezentat un test important pentru naționala de juniori înaintea Campionatului European U18, care se va desfășura în Italia, în perioada 7-18 iulie.

La competiția continentală, România va evolua în Grupa a II-a, alături de reprezentativele Țărilor de Jos, Franței, Bulgariei, Germaniei, Belgiei, Spaniei și Cehiei.