România participă cu 12 gimnaste la turneul internațional Trofeo Città di Jesolo, din Italia

Trofeo Città di Jesolo se va desfășura în sistem 6-6-3, în care șase sportive pot evolua la fiecare aparat. Cele mai bune trei note sunt luate în calcul pentru clasamentul pe echipe.

Programul începe sâmbătă, cu întrecerea junioarelor (09:00–12:00), urmată de concursul senioarelor (15:00–17:00). Duminică, de la ora 15:00, sunt programate finalele pe aparate.

La senioare, România le va avea în concurs pe Alexia Blănaru, Miruna Botez, Ariana Cotu, Adelina Ionescu, Iris Iordache și Daria Tănase.

La junioare vor evolua Adelina Bădic, Ștefania Boboc, Bianca Holban, Delia Jitea, Alexandra Andreea Nica și Aniela Tudor.

Delegația este condusă de antrenorii Nicolae Valerian Forminte, Adela Olimpia Popa, Ciprian Nicolae Crețu, Ramona Maria Micu, Dan Potra și Florin Uzum.

Din delegație mai fac parte și arbitrele Angela Gabriela Cacoveanu și Liliana Cosma.

„Fetele sunt gata să demonstreze că munca din sală se transformă în magie pe aparate. Suntem mândri de parcursul lor de până acum”, au transmis miercuri reprezentanții forului național de gimnastică.

La Trofeo Città di Jesolo vor participa reprezentative puternice, precum Statele Unite ale Americii, China, Germania, Franța sau Spania.