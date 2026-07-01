România și-a anunțat echipa pentru Turul Ciclist al Sibiului 2026. Două formații World Tour, la start

Potrivit organizatorilor Turului Ciclist al Sibiului, lotul tricolor este alcătuit din șase rutieri: Aron Victor Alexandru, Andrei Cărbunărea, Tudor Cazaceanu, Horea-Ștefan Precup, Ovidiu-Gabriel Dorcu și Alin Toader. Rezervă a fost desemnat Patrick Pescaru.

La ediția din acest an vor lua startul 23 de echipe, inclusiv două formații din World Tour (UAE Team Emirates XRG și Red Bull Bora-Hansgrohe), cinci echipe ProTeam, 14 formații continentale și două echipe naționale, România și Ungaria.

Competiția va debuta pe 3 iulie, la ora 20:30, când este programată festivitatea de deschidere și prezentarea echipelor în Piața Mare din Sibiu.

Pe 4 iulie sunt programate două semi-etape: o etapă în linie, cu startul festiv din Piața Mare și sosirea în același loc, urmată de un contratimp individual desfășurat între Piața Mică și Piața Mare.

Etapa a doua, programată pe 5 iulie, se va încheia la Păltiniș Arena, după startul din Piața Mare. Etapa regină a competiției, programată pe 6 iulie, va avea sosirea la Bâlea Lac.

Festivitatea de premiere va avea loc în aceeași seară, în Piața Mare din Sibiu.

Turul Ciclist al Sibiului este una dintre cele mai importante competiții de șosea pe etape din Europa de Est, având categoria 2.1 UCI.