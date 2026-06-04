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Echipa UCI Pro Kern Pharma, în premieră la Turul Ciclist al Sibiului. Câștigătorul din 2018, la start

Echipa spaniolă Equipo Kern Pharma va participa în premieră la Turul Ciclist al Sibiului, organizatorii confirmând joi prezența formației cu statut de UCI ProTeam la ediția din acest an a competiției. Liderul echipei va fi vicecampionul Columbiei, Iván Sosa, câștigătorul ediției din 2018.
Echipa UCI Pro Kern Pharma, în premieră la Turul Ciclist al Sibiului. Câștigătorul din 2018, la start
sursă foto: Equipo Kern Pharma
Petre Apostol
04 iun. 2026, 13:59, Sport
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Equipo Kern Pharma, recunoscută pentru accentul pus pe dezvoltarea tinerelor talente, va alinia la start un lot condus de columbianul Iván Ramiro Sosa.

Vicecampion al Columbiei la fond, Sosa este câștigătorul ediției din 2018 a Turului Ciclist al Sibiului.

Columbianul este unul dintre cei mai cunoscuți cățărători din plutonul internațional. Sosa are în palmares 18 victorii la nivel internațional și clasări importante în competiții de prestigiu, precum Turul Burgosului, Vuelta a Asturias și Turul Langkawi. Acesta a evoluat de-a lungul carierei pentru echipe precum Team INEOS și Movistar Team.

Lotul echipei este completat de cicliștii spanioli Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Iker Gómez, Jorge Gutiérrez și Unai Ramos.

Participarea Equipo Kern Pharma reprezintă o nouă confirmare a atractivității internaționale a Turului Ciclist al Sibiului, competiție care reunește anual echipe profesioniste și sportivi de top din ciclismul mondial.

Pe lista echipelor participante se regăsesc și două echipe din World Tour, UAE Team Emirates, formația liderului mondial Tadej Pogacar, și Red Bull Bora.

Turul Ciclist al Sibiului este o competiție UCI de categorie 2.1, urmând să se desfășoare în perioada 4-7 iulie.

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