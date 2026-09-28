Românul care sfidează înălțimea. Constantin Popovici, pe podiumul mondial după finala din Italia

Sportivul român a acumulat 68 de puncte în clasamentul general și a ocupat locul al treilea, într-o competiție în care săriturile masculine sunt executate de la o înălțime de 27 de metri.

Titlul sezonului i-a revenit britanicului Aidan Heslop, cu 78 de puncte, urmat de James Lichtenstein, cu 73 de puncte. Ultima etapă a anului, urmărită de aproximativ 45.000 de spectatori la Polignano a Mare, a fost câștigată de ucraineanul Oleksiy Prygorov.

Citește mai mult despre performanța lui Constantin Popovici și finala spectaculoasă a competiției la care a participat, pe Mediafax Italia.