Prima pagină » Sport » Românul care sfidează înălțimea. Constantin Popovici, pe podiumul mondial după finala din Italia

Românul care sfidează înălțimea. Constantin Popovici, pe podiumul mondial după finala din Italia

Românul Constantin Popovici a încheiat pe podium sezonul 2026 al Red Bull Cliff Diving World Series, după finala spectaculoasă desfășurată la Polignano a Mare, în Italia.
Românul care sfidează înălțimea. Constantin Popovici, pe podiumul mondial după finala din Italia
Sursa foto: Facebook/FRNPM
Oana Antipa
28 sept. 2026, 13:49, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sportivul român a acumulat 68 de puncte în clasamentul general și a ocupat locul al treilea, într-o competiție în care săriturile masculine sunt executate de la o înălțime de 27 de metri.

Titlul sezonului i-a revenit britanicului Aidan Heslop, cu 78 de puncte, urmat de James Lichtenstein, cu 73 de puncte. Ultima etapă a anului, urmărită de aproximativ 45.000 de spectatori la Polignano a Mare, a fost câștigată de ucraineanul Oleksiy Prygorov.

Citește mai mult despre performanța lui Constantin Popovici și finala spectaculoasă a competiției la care a participat, pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Imagini dramatice de la granița României. Atacul Rusiei asupra Ucrainei, filmat din Tulcea. Avioane F-16 ridicate de la sol
Gandul
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Cancan
Cum a fost răsfățată Simona Halep de ziua ei: „Arată bine”
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor