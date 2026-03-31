S-au stabilit meciurile pentru Final Four-ul Cupei României la handbal feminin

Deși mai sunt încă două partide de disputat în sferturile Cupei României la handbal feminin, Federația Română de Handbal a stabilit marți tabloul pentru Final Four-ul competiției, în urma tragerii la sorți efectuate la Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf din București.
Petre Apostol
31 mart. 2026, 11:36, Sport

În urma tragerii la sorți, un meci din cadrul turneului Final Four se cunoaște deja.

Minaur Baia Mare urmează să întâlnească SCM Râmnicu Vâlcea.

În faza precedentă, Minaur Baia Mare a trecut de CSM Galați, scor 33–21.

SCM Râmnicu Vâlcea a realizat surpriza competiției. A eliminat pe deținătoarea Cupei și, totodată, a titlului național, CSM București, scor 32–27.

În cealaltă semifinală se vor confrunta câștigătoarele din duelurile CS Rapid București – SCM Universitatea Craiova și CS Gloria Bistrița – CSM Corona Brașov.

Cele două sferturi de finală sunt programate pentru 22 aprilie.

Turneul Final Four este programat să se desfășoare în zilele de 9 și 10 mai. Localitatea de disputare urmează să fie stabilită.

După cum au anunțat marți reprezentanții forului național, dosarele pentru organizarea turneului se pot depune până la data de 6 aprilie.

