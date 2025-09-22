Prima pagină » Sport » Scrimă. Floretista Catrinel Dubău avansează pe primul loc în clasamentul european la categoria U14

Sportiva clujeană Catrinel Dubău a urcat pe primul loc în clasamentul european al categoriei U14 la floretă, potrivit ierarhiei publicate de Confederația Europeană de Scrimă.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
22 sept. 2025, 11:01, Sport

Grație succesului din prima etapă a sezonului din Circuitul European U14, la floretă, disputată chiar la Cluj, în urmă cu o săptămână, reprezentata României a ajuns la un total de 122 de puncte acumulate în 2025, ocupând prima poziție a clasamentului.

În top 10 continental se mai află încă două românce, Giulia Levrone ocupând locul al patrulea, iar Amalia Sidoreac – locul 10.

Catrinel Dubău s-a născut în 2012 la Cluj-Napoca și este legitimată la ACS Atlas Invictus, unde se antrenează sub îndrumarea lui Bogdan și Alexandra Dascălu. Este dublă campioană națională (2021, 2025) și vicecampioană la Wroclaw 2025 – „Campionatul Mondial al copiilor”, având, totodată, în palmares și medalii de aur la competiții internaționale în Serbia (2024) și Bulgaria (2025).