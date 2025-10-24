Scrimă. Steaua București l-a transferat pe Radu Nițu, campion european de tineret la sabie

Sportivul se alătură clubului militar după ce a evoluat pentru CS Riposta București.

Fost lider mondial la sabie în clasamentul juniorilor, Radu Nițu are deja un palmares impresionant: vicecampion mondial cu echipa (2024), vicecampion european cu echipa de seniori și medaliat cu argint la Cupa Mondială de la Oran 2024, la seniori. În acest an, scrimerul a contribuit la medalia de bronz obținută de România la Campionatul Mondial de seniori.

„Sunt mândru și fericit că am semnat cu Steaua. E un club de renume care a dat sportului mari sportivi, mari scrimeri. Sentimentul când intru pe planșă și văd steagul, numele meu, este ceva unic. De mic copil am fost foarte patriot și mi-am dorit ca România să câștige la orice sport. Visul meu – o medalie la Jocurile Olimpice”, a declarat Radu Nițu într-un comunicat al clubului din Capitală.