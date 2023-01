Şeful FIFA, Gianni Infantino, explică de ce apare făcând un selfie la funeraliile lui Pele

Gianni Infantino scrie pe Instagram că la întoarcerea din Brazilia, unde a participat la ceremonia prin care i s-a adus un omagiu lui Pelé, la Vila Belmiro, în Santos, este „consternat”, pentru că a fost informat că este criticat de unele persoane pentru că şi-a făcut un selfie şi poze la ceremonia de luni.

„Aş dori să precizez că am fost onorat de faptul că coechipierii şi membrii familiei marelui Pelé m-au întrebat dacă pot face câteva fotografii cu ei. Şi, evident, am acceptat imediat. În cazul selfie-ului, coechipierii lui Pelé au cerut să facem un selfie cu noi toţi împreună, dar nu au ştiut cum să o facă. Aşa că, pentru a fi de ajutor, am luat telefonul unuia dintre ei şi i-am făcut poza cu noi toţi. Dacă faptul că am fost de ajutor pentru un coechipier al lui Pelé creează critici, le accept cu plăcere şi voi continua să fiu de ajutor ori de câte ori voi putea celor care au contribuit la scrierea unor pagini legendare din fotbal. Am atât de mult respect şi admiraţie pentru Pelé şi pentru acea ceremonie de ieri (luni - n.r.), încât nu aş face niciodată ceva care ar fi lipsit de respect în vreun fel. Sper ca cei care au publicat sau au spus lucruri fără să ştie şi fără să se informeze să aibă decenţa şi curajul de a recunoaşte că au greşit şi de a corecta ceea ce au spus”, scrie Gianni Infantino pe Instagram.

El mai spune că cel mai important este să îi fie adus un omagiu regelui Pelé şi, deşi a sugerat ca în toate cele 211 asociaţii membre cel puţin un stadion sau un loc de desfăşurare a meciurilor de fotbal să poarte numele său, FIFA va da un exemplu, dând terenului din sediul FIDA numele „Estádio Pelé - FIFA Zürich”.

„Um abraço e viva o Rei!”, mai scrie Gianni Infantino.