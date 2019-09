Selecţionerul Cosmin Contra a explicat de ce nu a convocat niciun jucător de la FCSB şi Dinamo

Selecţionerul României, Cosmin Contra, a susţinut duminică, 1 septembrie, o conferinţă de presă în care a explicat de ce niciun jucător de la FCSB şi Dinamo n-a prins lotul pentru dubla cu Spania şi Malta.

Contra a spus că Nistor şi Florinel Coman s-au aflat în vizorul său: "Am fost până în ultimul moment să-l chem pe Dan Nistor, pentru că de la accidentare a făcut un meci bun, cel de la Ploieşti, când a intrat, a avut 30 de minute de joc, dar a intrat foarte bine, dar a făcut un meci bun când au câştigat 3-0 acasă, dar m-am gândit că vine după o lungă inactivitate. Planul tactic pe care l-am făcut pentru meciurile cu Spania şi cu Malta probabil calităţile lui nu se adaptează la acest sistem sau la aceste sisteme. Au trecut prin momente nu foarte bune, din punct de vedere al jocului şi al rezultatelor, jucătorii nu au dat randamente foarte bune şi din acest punct de vedere n-au făcut pasul spre echipa naţională, dar dacă...peste o lună avem alte două meciuri şi dacă îşi vor reveni din punct de vedere fizic, tehnic, tactic, al rezultatelor, probabil vor face din nou pasul la echipa naţională.

Niciodată nu o să pot să mulţumesc pe toată lumea, dar eu cred că după cum au arătat jocurile Stelei (n.red. - FCSB-ului), cred că niciun jucător (n.red. - nu putea ajunge la echipa naţională)...poate un Florinel Coman, care ar fi putut face pasul la echipa mare, dar vorbind cu Mirel Rădoi şi probabil necontând pe el din primul minut la cele două meciuri sau cel puţin la primul meci, am hotărât împreună cu Mirel că e mai bine să meargă să ajute echipa naţională de tineret", a spus Contra, citat de Telekom Sport.

România şi Spania se înfruntă joi, de la 21:45, pe Arena Naţională. Peste 50.000 de oameni vor asista la meciul din preliminarii. Se joacă cu casa închisă, iar suporterii echipei naţionale speră să vadă un meci mare din partea favoriţilor. După primele patru etape, România ocupă locul 3 în Grupa F, cu şapte puncte. Spania este lider, cu 12 puncte. Suedia are de asemenea şapte puncte, dar are avantajul meciului direct. Pe 4 se află Norvegia, cu cinci puncte, urmată de Malta, cu trei lungimi. Insulele Feroe ocupă ultimul loc, cu zero puncte.

Lotul convocat de Cosmin Contra pentru dubla cu Spania şi Malta

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Lyon, 61/0), Florin Niţă (Sparta Praga, 2/0), Ionuţ Radu (Genoa, 0/0).

Fundaşi: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiricheş (Napoli, 54/0), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragoş Grigore (Ludogorets, 36/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár, 0/0), Alin Toşca (Gazişehir Gaziantep, 16/0), Florin Ştefan (Sepsi OSK, 0/0).

Mijlocaşi: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Răzvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/10), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 4/0) Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 0/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 20/4), Ianis Hagi (Genk, 5/0), Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda, 28/5), Adrian Păun (CFR Cluj, 0/0).

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets, 33/12), George Puşcaş (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1).

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.