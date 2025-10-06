Prima pagină » Sport » Septembrie a fost luna lui Denis Drăguș. A fost ales cel mai bun tricolor

Denis Drăguş, atacantul naţionalei care a marcat două goluri în deplasarea din Cipru, a fost votat tricolorul lunii septembrie.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
06 oct. 2025, 11:44, Sport

Denis Drăguş a primit cele mai multe voturi din partea suporterilor în aplicaţia Tricolorii, anunţă luni FRF.

Iată clasamentul pentru „tricolorul lunii septembrie”:

  • Denis Drăguş – 33,1%
  • Ştefan Târnovanu – 32,9%
  • Ionuţ Radu – 20,6%
  • David Miculescu – 7,8%
  • Lorenzo Biliboc – 5,6%.

Câştigătorii trofeului din celelalte luni ale anului 2025 sunt: Ianis Hagi (ianuarie), Ştefan Târnovanu (februarie), Andrei Raţiu (martie şi mai), Nicolae Stanciu (aprilie), Dennis Man (iunie) şi Ştefan Baiaram (august). În iulie, în semn de apreciere pentru o performanţă extraordinară la mondialele de înot, Echipa Naţională i-a oferit trofeul lui David Popovici.