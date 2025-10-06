Septembrie a fost luna lui Denis Drăguș. A fost ales cel mai bun tricolor

Denis Drăguş a primit cele mai multe voturi din partea suporterilor în aplicaţia Tricolorii, anunţă luni FRF.
Iată clasamentul pentru „tricolorul lunii septembrie”:
Câştigătorii trofeului din celelalte luni ale anului 2025 sunt: Ianis Hagi (ianuarie), Ştefan Târnovanu (februarie), Andrei Raţiu (martie şi mai), Nicolae Stanciu (aprilie), Dennis Man (iunie) şi Ştefan Baiaram (august). În iulie, în semn de apreciere pentru o performanţă extraordinară la mondialele de înot, Echipa Naţională i-a oferit trofeul lui David Popovici.