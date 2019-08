Simona Halep, despre obiectivul de la finalul acestui an: Vreau să lupt pentru locul 1 mondial. Am o şansă mare

Simona Halep (4 WTA) a învins-o pe Nicole Gibbs (135 WTA), marţi seară, scor 6-3, 3-6, 6-2, şi s-a calificat în turul secund la US Open. La final, românca a vorbit despre emoţiile pe care le-a avut înaintea jocului, dar şi despre obiectivul de la finalul acestui an.

Fără victorie la ultimele două ediţii de la US Open, Halep spune că a resimţit serios presiunea pe umerii săi, mai ales când jocul a intrat în decisiv. Constănţeanca a declarat, la conferinţa de presă, că este mulţumită de jocul din al treilea set şi a lăudat-o pe Nicole Gibbs, care a reuşit să-i pună probleme reale.

“Presiunea a fost mare în acest meci. Să câştigi un meci în trei ani e destul de dificil, dar am reuşit să trec peste. Am fost stresată înainte de meci, mai ales că am jucat pe aceeaşi arenă ca anul trecut. N-a fost uşor, dar mă bucur că am reuşit să joc mai bine decât înainte. Al treilea set a fost foarte bun. Astăzi am lovit destul de tare, am fost agresivă, dar a trebuit să schimb puţin. Am jucat mai sus, am deschis mai bine terenul şi am servit mai bine. Tactica a fost mai bună în cele din urmă, Nicole a fost în formă bună, s-a mişcat excelent, a lovit puternic, dar am reuşit să câştig şi atât am în minte acum.

Ea a obosit puţin la sfârşit, probabil a fost dificil pentru ea să păstreze acelaşi ritm, un ritm care a fost foarte ridicat. E greu când nu ai meciuri, eu nu am mai jucat de două săptămâni şi s-a simţit dificultatea pe teren. Mă simt mult mai relaxată acum pentru că am reuşit să câştig. Nu mă simt grozav la începutul turneului, dar mereu când am avut meciuri dificile la debut am reuşit să ajung în semifinale sau sferturi. Sunt încrezătoare în jocul meu, mă mişc bine, am nevoie doar de puţină încredere din punct de vedere mental, iar asta încerc să obţin”, a declarat Halep, la finalul partidei.

Ulterior, Simona Halep a vorbit despre şansele sale de a câştiga turneul de la US Open. Românca a declarat că lupta este foarte echilibrată, însă obiectivul său real pentru 2019 este recăpătarea poziţiei de lider mondial.

“Cred că jucătoarele sunt foarte apropiate din punct de vedere valoric şi oricine poate câştiga turneul, chiar şi cele de Mare Şlem. Toate meciurile sunt dificile, indiferent de fază. E o şansă pentru oricine şi trebuie să profităm de ea.

Un lucru bun e că am încredere că pot atinge acel nivel (n. red. – din finala de la Wimbledon 2019). Sunt motivată, am dorinţă de rezultate, de trofee şi sunt sigur că mă pot întoarce acolo. Nu ştiu dacă la acest turneu sau la următorul. Nu am nimic de pierdut în poziţia în care mă aflu. Am reuşit tot ce mi-am propus, deci sunt destul de relaxată, dar am în continuare aşteptări de la mine. Trebuie să muncesc pentru asta, la fel cum am făcut-o şi în sezonul de iarbă. La fel şi aici, chiar dacă n-am jucat extraordinar la Toronto şi Cincinnati, am reuşit să-mi îmbunătăţesc jocul.

Dacă sunt sănătoasă, vreau să lupt 100% la locul 1 mondial. Sunt încrezătoare că am o şansă mare şi voi încerca să realizez asta”, a mai spus Halep.

În turul secund de la US Open, Simona Halep o va întâlni pe americanca Taylor Townsend (116 WTA).

