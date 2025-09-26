Sorana Cîrstea, eliminată în turul secund la Beijing de Karolina Muchova, locul 15 mondial

După ce a debutat cu o victorie clară împotriva americancei Caroline Dolehide (6-2, 6-3), Cîrstea a cedat clar în partida cu sportiva din Cehia, care a dominat jocul.

Pentru Muchova, aceasta a fost a şaptea victorie în cele opt confruntări directe cu sportiva din România. Cîrstea obţinuse singurul succes în 2023, la Miami, scor 7-5, 6-1.

În turul al treilea, Karolina Muchova o va întâlni pe spaniola Paula Badosa (27 de ani, 18 WTA).

Pentru prezenţa în turul secund, Sorana Cîrstea şi-a asigurat 35 de puncte în clasamentul mondial şi un premiu în valoare totală de 35.260 de dolari. Jucătoarea originară din Târgovişte urmează să avanseze în jurul locul 58 mondial.