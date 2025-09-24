Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după calificarea în turul doi la China Open

Jucătoarea română de tenis, Sorana Cîrstea, a reușit miercuri calificarea în turul al doilea al turneului China Open. Aceasta este o competiție de categorie WTA 1000 desfășurată la Beijing.

Succesul în fața americancei Caroline Dolehide îi aduce jucătoarei o urcare de nouă poziții în clasamentul LIVE WTA de simplu.

Sportiva din România, aflată pe locul 64 mondial, a câștigat cu 6-2, 6-3 împotriva jucătoarei clasate pe poziția 88 WTA. Partida de tenis dintre cele două a durat 66 de minute.

Prin acest rezultat, Sorana Cîrstea a acumulat 1091 de puncte și se află acum pe locul 55 în ierarhia live. În plus, calificarea în faza următoare îi garantează un cec de 35.260 de dolari și 35 de puncte WTA.

În turul al doilea, Cîrstea o va înfrunta pe Karolina Muchova, favorita numărul 13 a turneului și cea care ocupă, actual, locului 15 la nivel mondial.

China Open oferă premii totale de 1,1 milioane de dolari.