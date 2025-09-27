Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian părăsesc competiția de dublu la China Open

Sorana Cîrstea alături de Anna Kalinskaia (România/Rusia) și Jaqueline Cristian alături de Leylah Fernandez (România/Canada) nu au trecut de primul tur al probei de dublu la China Open, care a avut loc sâmbătă.

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaia au pierdut în fața perechii Timea Babos și Luisa Stefani (Ungaria/Brazilia), cu un scor de 6-3, 6-4.

De asemenea, Jaqueline Cristian și Leylah Fernandez au ratat și ele calificarea în fața duo-ului format din Liudmila Kicenok și Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 4-6, 6-3, 10-7. Partida de tenis a durat o oră și 36 de minute.

Pentru participarea în primul tur, echipele eliminate, din care fac parte și româncele, vor primi câte 19.050 de dolari și 10 puncte WTA.