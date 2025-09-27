Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian părăsesc competiția de dublu la China Open

România nu mai are reprezentare în turneul de la Beijing. Jucătoarele române Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate din proba de dublu la China Open în primul tur.
Nițu Maria
27 sept. 2025, 14:35, Sport

Sorana Cîrstea alături de Anna Kalinskaia (România/Rusia) și Jaqueline Cristian alături de Leylah Fernandez (România/Canada) nu au trecut de primul tur al probei de dublu la China Open, care a avut loc sâmbătă.

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaia au pierdut în fața perechii Timea Babos și Luisa Stefani (Ungaria/Brazilia), cu un scor de 6-3, 6-4.

De asemenea, Jaqueline Cristian și Leylah Fernandez au ratat și ele calificarea în fața duo-ului format din Liudmila Kicenok și Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 4-6, 6-3, 10-7. Partida de tenis a durat o oră și 36 de minute.

Pentru participarea în primul tur, echipele eliminate, din care fac parte și româncele, vor primi câte 19.050 de dolari și 10 puncte WTA.