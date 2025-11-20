Spania, fără Carlos Alcaraz, avansează în semifinalele Cupei Davis, eliminând Cehia

Startul a fost favorabil cehilor: Jakub Mensik (20 de ani), campion la Miami Masters 2025, l-a învins pe veteranul Pablo Carreno Busta, cu 7-5, 6-4, aducând primul punct pentru Cehia.

Spania a egalat prin Jaume Munar, care a reușit prima sa victorie la simplu în Cupa Davis, 6-3, 6-4 contra lui Jiri Lehecka, după un meci solid și constant.

Deznodământul a venit în meciul de dublu, unde experiența lui Marcel Granollers (39 de ani, locul 6 ATP la dublu) și a lui Pedro Martinez (28 de ani) a făcut diferența. Ibericii au câștigat cu 7-6(8), 7-6(8) în fața perechii Tomas Machac/Jakub Mensik, punând punct partidei după ce au profitat de o dublă greșeală a cehului Mensik la 9-8 în tie-break-ul decisiv.

Spania, fără liderul mondial Carlos Alcaraz, va întâlni în semifinale câștigătoarea dintre Germania și Argentina.