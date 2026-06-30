Surpriză la Wimbledon. Virtanen elimină favoritul nr. 4, Ben Shelton, în cel mai lung meci de până acum

Virtanen, aflat pe locul 140 în clasamentul ATP și venit din calificări pe tabloul principal, s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-7(8), 6-2, 7-6(9). Partida a durat patru ore și 21 de minute de joc, stabilind recordul actualei ediții.

Finlandezul a salvat o minge de meci în super tie-break și a concretizat prima sa oportunitate de victorie, profitând de o eroare de forehand a adversarului.

Este cea mai importantă victorie a carierei pentru Virtanen, care nu mai învinsese anterior un jucător din top 20 mondial. Finlandezul a venit din calificări pentru a doua sa participare pe tabloul principal de la Wimbledon.

În turul al doilea, el îl va întâlni pe britanicul Arthur Fery, care a trecut de bosniacul Damir Dzumhur în patru seturi.

Într-un alt meci al zilei, americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul șase, a debutat fără emoții la ediția din acest an de la Wimbledon. Fritz s-a impus clar în fața lui Dusan Lajovic, scor 6-3, 6-4, 6-3.

Inițial, Fritz ar fi trebuit să îl întâlnească pe britanicul Jack Draper, însă acesta s-a retras înaintea partidei, adversarul fiind înlocuit de lucky loser-ul Lajovic.

În turul următor, Fritz va juca împotriva unuia dintre compatrioții săi, Patrick Kypson sau Mackenzie McDonald.