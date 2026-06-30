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Surpriză la Wimbledon. Virtanen elimină favoritul nr. 4, Ben Shelton, în cel mai lung meci de până acum

Finlandezul Otto Virtanen a reușit una dintre marile surprize ale debutului la turneul de Grand Slam Wimbledon 2026, după ce l-a învins marți pe favoritul nr. 4, americanul Ben Shelton, într-un meci dramatic de cinci seturi, decis în tie-breakul setului decisiv.
Surpriză la Wimbledon. Virtanen elimină favoritul nr. 4, Ben Shelton, în cel mai lung meci de până acum
sursă foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
30 iun. 2026, 19:23, Sport
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Virtanen, aflat pe locul 140 în clasamentul ATP și venit din calificări pe tabloul principal, s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-7(8), 6-2, 7-6(9). Partida a durat patru ore și 21 de minute de joc, stabilind recordul actualei ediții.

Finlandezul a salvat o minge de meci în super tie-break și a concretizat prima sa oportunitate de victorie, profitând de o eroare de forehand a adversarului.

Este cea mai importantă victorie a carierei pentru Virtanen, care nu mai învinsese anterior un jucător din top 20 mondial. Finlandezul a venit din calificări pentru a doua sa participare pe tabloul principal de la Wimbledon.

În turul al doilea, el îl va întâlni pe britanicul Arthur Fery, care a trecut de bosniacul Damir Dzumhur în patru seturi.

Într-un alt meci al zilei, americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul șase, a debutat fără emoții la ediția din acest an de la Wimbledon. Fritz s-a impus clar în fața lui Dusan Lajovic, scor 6-3, 6-4, 6-3.

Inițial, Fritz ar fi trebuit să îl întâlnească pe britanicul Jack Draper, însă acesta s-a retras înaintea partidei, adversarul fiind înlocuit de lucky loser-ul Lajovic.

În turul următor, Fritz va juca împotriva unuia dintre compatrioții săi, Patrick Kypson sau Mackenzie McDonald.

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