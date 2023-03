Swiatek trece cu greu de Andreescu şi pregăteşte confruntarea cu Răducanu

Iga Swiatek s-a impus cu scorul de 6-3 7-6(1), la capătul unui meci disputat, ce a durat două ore şi 8 minute. Principala favorită, poloneza a fost într-o formă excelentă pe hard, la Australian Open, cucerind titlul de la Doha şi ajungând în finala de la Dubai.

Lidera mondială părea pregătită pentru o nouă victorie confortabilă după ce a trecut cu bine de primul set. Însă, campioana în exerciţiu de la US Open s-a aflat în dificultate la 2-4 pentru Andreescu (36 WTA), în setul următor, dar a revenit pentru a închide meciul în tiebreak.

"Ea (Andreescu) a schimbat destul de bine ritmul şi cu această suprafaţă poate fi greu", a declarat Swiatek după meci. "Dar sunt destul de fericită că am fost solidă în cea mai mare parte a timpului, cel puţin.

"Şi că am putut să mă adun în tiebreak, pentru că ştiam cu adevărat că pot să mă concentrez. Mă bucur chiar că am avut şansa de a juca mai mult sub presiune şi de a vedea cum mă voi descurca cu ea."

Răducanu (77 WTA), care a fost în afara circuitului din cauza unor accidentări şi boli care au ţinut-o departe de Grand Slam-ul de la Australian Open, a învins-o luni seara pe Beatriz Haddad Maia, cap de serie numărul 13, cu 6-1, 2-6, 6-4.

Victoria britanicei constituie un moment important în cariera ei de după surprinzătorul său titlu de la Flushing Meadows din 2021. Brazilianca este cea mai bine clasată jucătoare învinsă de Răducanu după un an şi jumătate, şi este doar a doua oară de la acel turneu de la US Open când a reuşit să înlănţuie trei victorii consecutive într-un turneu.

A fost o zi dezamăgitoare pentru Leylah Fernandez (49 WTA), cea pe care Răducanu a învins-o în finala de acum doi ani. Canadianca a cedat cu 6-4, 6-7 (5), 6-1 în faţa favoritei numărul cinci, Caroline Garcia.

Chiar dacă meciul a necesitat trei seturi şi aproape două ore şi jumătate pentru a stabili o învingătoare, Garcia, a fost rareori sub presiunea adversarei sale, care a avut doar două şanse de break şi nu a reuşit să convertească niciuna.

Câştigătoarea de la Australian Open, Aryna Sabalenka, o va înfrunta marţi pe campioana de la Dubai, Barbora Krejcikova, după ce a avansat în turul al patrulea, în condiţiile în care adversara sa ucraineană Lesia Tsurenko s-a retras din cauza unui atac de panică.

Tsurenko a declarat că atacul de panică a fost declanşat în urma unei conversaţii cu Steve Simon, directorul executiv al WTA, despre invazia Rusiei în ţara sa.